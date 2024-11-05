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На «Оскаре для стримеров» SLAY 2024 открылось голосование за номинации

На «Оскаре для стримеров» SLAY 2024 открылось голосование за номинации
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Организаторы российской стримерской премии SLAY 2024 открыли первый этап голосования и объявили другие детали события.

В рамках «стримерского «Оскара» в этом году точно будет 10 номинаций. Остальные выберут зрители из списка — голосование проходит с 4 по 10 ноября на официальном сайте SLAY. 11 ноября откроется второй этап голосования — уже за номинантов. Церемония награждения пройдёт в Москве в декабре.

Первую премию SLAY (Stream Legends Awards of the Year) провёл в 2023 году известный стример Бустер. Трансляция церемонии собрала почти 200 тыс. зрителей одновременно — это рекорд для русскоязычных эфиров, не связанных с киберспортом. Лучшим стримером года признали Владимира bratishkinoff Братишкина.

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