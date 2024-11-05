Apple хочет вложить $ 10 млн в производство Индонезии ради снятия запрета iPhone в стране

Компания Apple предложила инвестировать в производство дополнительных товаров в Индонезии $ 10 млн, чтобы снять запрет на продажу в стране смартфонов своей марки iPhone — об этом говорят инсайдеры South China Morning Post.

Планируется, что на заводе, построенном на эти деньги, будут производить аксессуары и компоненты для iPhone. Предприятие откроется наподалёку от Джакарты, столицы Индонезии.

В конце октября власти азиатской страны запретили продажу iPhone 16, чтобы стимулировать производство отечественных смартфонов. Спустя несколько дней под ограничение также попали Google Pixel — по новому закону продаваемые в Индонезии устройства должны быть на 40% изготовлены из местных компонентов.