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Apple хочет вложить $ 10 млн в производство Индонезии ради снятия запрета iPhone в стране

Apple хочет вложить $ 10 млн в производство Индонезии ради снятия запрета iPhone в стране
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Компания Apple предложила инвестировать в производство дополнительных товаров в Индонезии $ 10 млн, чтобы снять запрет на продажу в стране смартфонов своей марки iPhone — об этом говорят инсайдеры South China Morning Post.

Планируется, что на заводе, построенном на эти деньги, будут производить аксессуары и компоненты для iPhone. Предприятие откроется наподалёку от Джакарты, столицы Индонезии.

В конце октября власти азиатской страны запретили продажу iPhone 16, чтобы стимулировать производство отечественных смартфонов. Спустя несколько дней под ограничение также попали Google Pixel — по новому закону продаваемые в Индонезии устройства должны быть на 40% изготовлены из местных компонентов.

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