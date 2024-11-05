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Дэниел Крейг хочет, чтобы «Достать ножи 3» получил полноценный прокат в кинотеатрах

Дэниел Крейг хочет, чтобы «Достать ножи 3» получил полноценный прокат в кинотеатрах
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Актёр Дэниел Крейг, исполняющий главную роль в серии детективов «Достать ножи», выразил желание увидеть новый фильм на больших экранах.

Он отметил, что «Достать ножи 3» заслуживает более мощного проката в кинотеатрах.

Надеюсь, Netflix немного продвинет это, и люди смогут посмотреть наш фильм. Люди, с которыми я общаюсь — всё, что они хотят сделать, это взять свои семьи и пойти на «Достать ножи» в кинотеатр. Надеюсь, мы сможем дать им этот опыт.

Первый фильм «Достать ножи» собрал в прокате $ 310 млн при скромном бюджете в $ 40 млн. В случае с сиквелом Netflix предпочли ограниченный прокат — вторую часть показывали в кино всего неделю, после чего он появился в онлайн-кинотеатре. Вероятно, для «Достать ножи 3» Netflix готовят похожую модель.

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