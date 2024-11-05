Последний фильм Клинта Иствуда «Присяжный №2» выйдет в онлайне в конце декабря

Издание The Hollywood Reporter опубликовало материал, посвящённый фильму «Присяжный №2» Клинта Иствуда. Картина вышла в ограниченный прокат 1 ноября в некоторых странах мира, а полноценного релиза ленты не будет из-за нежелания Warner Bros. вкладывать дополнительные средства в маркетинг фильма.

Как сообщают источники издания, вместо проката в кинотеатрах кинокомпания выпустит ленту в онлайн-кинотеатре Max. Это произойдёт уже на новогодних праздниках в конце декабря, точная дата станет известна позже.

«Присяжный №2» рассказывает о судебном процессе по делу об убийстве, где один из присяжных понимает, что именно он может быть виновен в смерти жертвы, и пытается спасти обвиняемого, не свидетельствуя против самого себя. Ранее 94-летний Клинт Иствуд называл ленту «своим последним фильмом», с которым он может уйти из кино «с высоко поднятой головой».