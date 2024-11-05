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В европейских офисах Netflix проходят обыски из-за неуплаты налогов

В европейских офисах Netflix проходят обыски из-за неуплаты налогов
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Утром 5 ноября в офисах онлайн-кинотеатра Netflix в Париже и Амстердаме прошли обыски — по информации СМИ, стриминговый сервис обвиняют в уклонении от оплаты налогов.

По данным Reuters, предварительное расследование показало, что Netflix занимается отмыванием денежных средств, полученных в результате налогового мошенничества. Чем закончились обыски в офисе в Париже и в европейской штаб-квартире в Амстердаме, пока неизвестно.

На данном этапе расследование не доказало вину Netflix и может не привести к судебному разбирательству. Представители стримингового сервиса ситуацию с обысками пока не комментировали.

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