Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 9. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дженна Ортега и Барри Кеоган сыграют в первом фильме музыканта The Weeknd

Дженна Ортега и Барри Кеоган сыграют в первом фильме музыканта The Weeknd
Комментарии

Звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега и ирландский актёр Барри Кеоган («Солтберн», «Дюнкерк») присоединились к актёрскому составу фильма Hurry Up Tomorrow от музыканта The Weeknd — это станет дебютом легенды хип-хопа в большом кино.

Картина называется так же, как и последний альбом The Weeknd: после него музыкант планировал закончить карьеру под этим псевдонимом. Фильм Hurry Up Tomorrow станет продолжением альбома, хотя также получит саундтрек The Weeknd. Музыкант также сыграет одну из главных ролей.

Прокатом фильма занимается компания Lionsgate, которая официально показывает свои ленты в российских кинотеатрах. Когда картину The Weeknd можно будет увидеть на большом экране, пока неизвестно.

Материалы по теме
Хью Джекман, Райан Рейнольдс и режиссёр «Дэдпула 3» работают над новым фильмом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android