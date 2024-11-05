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Премьеру второго сезона «Аркейна» можно будет бесплатно посмотреть на Twitch на русском

Премьеру второго сезона «Аркейна» можно будет бесплатно посмотреть на Twitch на русском
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Riot Games проведёт премьерную трансляцию второго сезона мультсериала «Аркейн» на Twitch. Первая глава продолжения шоу будет доступна для бесплатного просмотра как на официальных каналах, так и на сторонних стримах.

Эфир начнётся в субботу, 9 ноября, в 10:00 мск — на трансляции покажут эксклюзивные интервью, материалы о создании сериала и информацию о новом контенте в играх Riot. Через час, в 11:00, начнётся показ нового эпизода «Аркейна».

Предварительная трансляция пройдёт на английском языке, а шоу будет дублировано на 20 языков, в том числе и на русский. Эфир можно будет посмотреть на ру-канале Riot Games, а также у всех желающих стримеров — чтобы ретранслировать премьеру, достаточно выполнять правила и удалить запись после стрима.

В свою очередь, зрители смогут получить за просмотр эксклюзивный значок чата и другие награды Twitch Drops. Повтор трансляции пройдёт 9 ноября в 23:00 мск.

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