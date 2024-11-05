Премьеру второго сезона «Аркейна» можно будет бесплатно посмотреть на Twitch на русском

Riot Games проведёт премьерную трансляцию второго сезона мультсериала «Аркейн» на Twitch. Первая глава продолжения шоу будет доступна для бесплатного просмотра как на официальных каналах, так и на сторонних стримах.

Эфир начнётся в субботу, 9 ноября, в 10:00 мск — на трансляции покажут эксклюзивные интервью, материалы о создании сериала и информацию о новом контенте в играх Riot. Через час, в 11:00, начнётся показ нового эпизода «Аркейна».

Предварительная трансляция пройдёт на английском языке, а шоу будет дублировано на 20 языков, в том числе и на русский. Эфир можно будет посмотреть на ру-канале Riot Games, а также у всех желающих стримеров — чтобы ретранслировать премьеру, достаточно выполнять правила и удалить запись после стрима.

В свою очередь, зрители смогут получить за просмотр эксклюзивный значок чата и другие награды Twitch Drops. Повтор трансляции пройдёт 9 ноября в 23:00 мск.