ЦСКА подписал состав по «Миру танков»

Киберспортивное направление клуба ЦСКА представило второй состав — вслед за пятёркой по Dota 2 тег будет представлен в танковом симуляторе «Мир танков».

CSKA ESPORTS подписал контракты с AMG, одной из сильнейших команд России. На крупнейшем LAN-турнире «Легендарная семёрка» в августе коллектив занял второе место, а сейчас ростер готовится к выступлению в высшем дивизионе Лиги «Мира танков» с призовым фондом 60 млн рублей.

Фото: CSKA Esports

Состав ЦСКА по «Миру танков»:

Кирилл GabelIa Кувшинов;

Алексей Iexich Легашов;

Илья Summers Гогулин;

Бубахан Cestuh Гаджимурадов;

Илья Iyp Хакимов;

Денис 666Clowns Мишкин;

Руслан GalaxyViktoriya Гарманов;

Алексей GIog Карабашин.

Ранее составы для участия в лиге подписали крупнейшие киберспортивные клубы — Virtus.pro и forZe Esports. Первый сезон нового турнира по «Миру танков» пройдёт с 8 ноября по 16 марта 2025 года.