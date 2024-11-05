ЦСКА подписал состав по «Миру танков»

Киберспортивное направление клуба ЦСКА представило второй состав — вслед за пятёркой по Dota 2 тег будет представлен в танковом симуляторе «Мир танков».
CSKA ESPORTS подписал контракты с AMG, одной из сильнейших команд России. На крупнейшем LAN-турнире «Легендарная семёрка» в августе коллектив занял второе место, а сейчас ростер готовится к выступлению в высшем дивизионе Лиги «Мира танков» с призовым фондом 60 млн рублей.
Фото: CSKA Esports
Состав ЦСКА по «Миру танков»:
- Кирилл GabelIa Кувшинов;
- Алексей Iexich Легашов;
- Илья Summers Гогулин;
- Бубахан Cestuh Гаджимурадов;
- Илья Iyp Хакимов;
- Денис 666Clowns Мишкин;
- Руслан GalaxyViktoriya Гарманов;
- Алексей GIog Карабашин.
Ранее составы для участия в лиге подписали крупнейшие киберспортивные клубы — Virtus.pro и forZe Esports. Первый сезон нового турнира по «Миру танков» пройдёт с 8 ноября по 16 марта 2025 года.