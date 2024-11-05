Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 9. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

ЦСКА подписал состав по «Миру танков»

ЦСКА подписал состав по «Миру танков»
Аудио-версия:
Комментарии

Киберспортивное направление клуба ЦСКА представило второй состав — вслед за пятёркой по Dota 2 тег будет представлен в танковом симуляторе «Мир танков».

CSKA ESPORTS подписал контракты с AMG, одной из сильнейших команд России. На крупнейшем LAN-турнире «Легендарная семёрка» в августе коллектив занял второе место, а сейчас ростер готовится к выступлению в высшем дивизионе Лиги «Мира танков» с призовым фондом 60 млн рублей.

Фото: CSKA Esports

Состав ЦСКА по «Миру танков»:

  • Кирилл GabelIa Кувшинов;
  • Алексей Iexich Легашов;
  • Илья Summers Гогулин;
  • Бубахан Cestuh Гаджимурадов;
  • Илья Iyp Хакимов;
  • Денис 666Clowns Мишкин;
  • Руслан GalaxyViktoriya Гарманов;
  • Алексей GIog Карабашин.

Ранее составы для участия в лиге подписали крупнейшие киберспортивные клубы — Virtus.pro и forZe Esports. Первый сезон нового турнира по «Миру танков» пройдёт с 8 ноября по 16 марта 2025 года.

Материалы по теме
Virtus.pro вернулась в «Мир танков» спустя девять лет
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android