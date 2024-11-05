Число игроков в Hamster Kombat сократилось почти в 10 раз — а курс монеты упал до минимума

Количество игроков в Hamster Kombat резко снизилось — если в августе «хомяка» тапали около 300 млн человек, то на начало ноября с проектом остались лишь 39,6 млн человек.

На криптобиржах также наблюдается падение курса токена Hamster Kombat. После стартовых неудач за монету предлагали $ 0,006, но с тех пор цена упала ещё почти в три раза — до рекордного минимума в $ 0,0023.

Вероятно, это связано с разочарованием после листинга первого сезона и текущих действий создателей. Авторы Hamster Kombat обещали начать в октябре большой второй сезон с новыми играми, торговой площадкой и полноценной экосистемой, но в последние недели перешли в режим молчания — сезон так и не стартовал.