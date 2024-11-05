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BadComedian выпустит обзор на сериал «Преступление и наказание»

BadComedian выпустит обзор на сериал «Преступление и наказание»
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Российский видеоблогер Евгений BadComedian Баженов пообещал после просмотра сериала «Преступление и наказание» пообещал выпустить обзор, посвящённый новой экранизации романа Фёдора Достоевского.

В своих соцсетях блогер рассказал, что ради этого отложил ролик, за который голосовали зрители.

У меня тут после отечественного шедевра «Преступление и наказание» сгорело так, что завтра-послезавтра выпущу на него обзор. А потом допилю ролик для вас.

Первые эпизоды «Преступления и наказания» вышли 4 ноября. Сериал установил рекорд по просмотрам, но в то же время получил смешанные оценки зрителей — сейчас у проекта на «Кинопоиске 5,6/10.

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