В Сети можно посмотреть начало хоррора «Улыбка 2» — но только пока вы будете улыбаться

Студия Paramount Pictures запустила необычный промосайт, посвящённый выходу фильма ужасов «Улыбка 2». На нём можно бесплатно посмотреть семь первых минут хоррора, но лишь если вы будете соблюдать одно условие — не переставая улыбаться.

Сайт просит включить веб-камеру и отслеживает выражение лица. Как только зритель перестаёт сохранять улыбку на лице, фильм выключается и появляется надпись «Продолжайте улыбаться».

Фото: Paramount

«Улыбка 2» — продолжение фильма 2022 года о сущности в виде улыбающихся людей, но расскажет новую историю с новыми героями. В зарубежном прокате лента появилась 18 октября, а сейчас доступна и в некоторых отечественных кинотеатрах.