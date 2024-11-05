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В Сети можно посмотреть начало хоррора «Улыбка 2» — но только пока вы будете улыбаться

В Сети можно посмотреть начало хоррора «Улыбка 2» — но только пока вы будете улыбаться
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Студия Paramount Pictures запустила необычный промосайт, посвящённый выходу фильма ужасов «Улыбка 2». На нём можно бесплатно посмотреть семь первых минут хоррора, но лишь если вы будете соблюдать одно условие — не переставая улыбаться.

Сайт просит включить веб-камеру и отслеживает выражение лица. Как только зритель перестаёт сохранять улыбку на лице, фильм выключается и появляется надпись «Продолжайте улыбаться».

Фото: Paramount

«Улыбка 2» — продолжение фильма 2022 года о сущности в виде улыбающихся людей, но расскажет новую историю с новыми героями. В зарубежном прокате лента появилась 18 октября, а сейчас доступна и в некоторых отечественных кинотеатрах.

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