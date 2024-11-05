Вышел трейлер «Вальсируя с Брандо» с Билли Зейном — фильм о жизни звезды «Крёстного отца»

Создатели биографического фильма «Вальсируя с Брандо» опубликовали трейлер предстоящего фильма о легендарном актёре Марлоне Брандо.

Лента рассказывает об этапе жизни актёра, когда он готовился к съёмкам в «Последнем танго в Париже» и «Крестном отце», а также планировал купить остров в Тихом океане для уединения.

Видео доступно на YouTube-канале WMI Worldwide. Права на видео принадлежат WMI Worldwide.

Роль Брандо исполнил Билли Зейн («Титаник», «Фантом», «Обвиняемая»), а режиссёром и автором сценария выступил Билл Фишман. В зарубежном прокате «Вальсируя с Брандо» выйдет в 2025 году, о релизе в России пока ничего не известно.