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Сериал «Преступление и наказание» собрал 1 млн просмотров за три дня — это рекорд

Сериал «Преступление и наказание» собрал 1 млн просмотров за три дня — это рекорд
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«Кинопоиск» поделился новыми данными о сериале «Преступление и наказание». Представители сервиса заявили, что шоу уже преодолело отметку в 1 млн просмотров — это произошло спустя три дня после запуска четырёх эпизодов 2 ноября.

Как отметили в онлайн-кинотеатре, «Преступление и наказание» установило рекорд по достижению этого показателя среди сериалов. Таким образом, экранизация знаменитого романа Фёдора Достоевского обошла «Игры» и «Короля и Шута», став одним из самых успешных проектов «Кинопоиска».

«Преступление и наказание» адаптирует роман культового писателя на современный лад и рассказывает историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану. Финальные шесть серий «Преступления и наказания» выйдут 30 ноября.

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