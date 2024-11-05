Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 9. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Warner Bros. работает над Hogwarts Legacy 2 — игру свяжут с сериалом «Гарри Поттер»

Warner Bros. работает над Hogwarts Legacy 2 — игру свяжут с сериалом «Гарри Поттер»
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Variety опубликовало материал, посвящённый «Гарри Поттеру». Как рассказали в Warner Bros., будущее франшизы будет ярким как никогда — в ближайшие годы фанатов ждёт полноценный сериальный перезапуск и Hogwarts Legacy 2 — продолжение одноимённой игры от студии Avalanche.

Более того, будущий экшен по вселенной Мальчика со шрамом каким-то образом свяжут с событиями самого сериала. С учётом того, что шоу перескажет события книг Джоан Роулинг, действие проекта может развернуться в схожих временных рамках — 1990-х годах. В WB не стали делиться подробностями, отметив лишь, что будущая видеоигра ничуть не уступает сериалу по степени возложенных на неё ожиданий.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в 2026 году вместе с выходом первого сезона. Судя по всему, примерно в это же время состоится выход Hogwarts Legacy 2, которой на момент премьеры будет около трёх лет.

Материалы по теме
Стартовал кастинг на главные роли в сериале «Гарри Поттер» — съёмки начнутся в апреле
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android