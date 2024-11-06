Расписание DreamLeague S24 по «Доте» на 6 ноября — BB против Spirit, PV против Tundra

Сегодня, 6 ноября, состоится предпоследний день второй групповой стадии топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2.

Подходит к концу второй этап онлайн-чемпионата, и все участники соревнования до сих пор сохраняют шансы попасть в плей-офф. По итогам сегодняшних игр определится часть коллективов, покидающих ивент.

Расписание матчей DreamLeague S24 по Dota 2 на 6 ноября, среда:

13:00. PARIVISION (Россия) — Tundra Esports (Европа);

— Tundra Esports (Европа); 16:30. Xtreme Gaming (Китай) — Team Liquid (Швеция);

20:00. BetBoom Team (Россия) — Team Spirit (Россия) ;

— ; 23:30. Team Waska (Перу) — Team Falcons (Ближний Восток).

Чемпионат DreamLeague Season 24 по «Доте» проходит в онлайн-формате с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 коллективов разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.