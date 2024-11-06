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Фильм о Майкле Джексоне перенесли на 3 октября 2025 года

Фильм о Майкле Джексоне перенесли на 3 октября 2025 года
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По данным издания Deadline, фильм о Майкле Джексоне перенесли. Теперь лента выйдет не 18 апреля 2025 года, а 3 октября того же года.

Ранее сообщалось, что Lionsgate и Universal Pictures, которые занимаются выпуском фильма, возлагают на ленту большие надежды и ждут, что она соберёт в прокате не менее $ 1 млрд.

В байопике затронут многие этапы жизни Джексона, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями. По словам матери легендарного музыканта, она рада, что наследие сына никуда не денется.

Производством картины «Майкл» займётся Lionsgate, а её режиссёром выступит Антуан Фукуа. Роль музыканта исполнит его племянник Джафар Джексон. Парень с детства увлекался музыкой и танцами, поэтому его кандидатура кажется наиболее подходящей.

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