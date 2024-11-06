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Режиссёр «Годзилла: Минус один» виделся с главой Marvel Studios для сотрудничества

Режиссёр «Годзилла: Минус один» виделся с главой Marvel Studios для сотрудничества
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Режиссёр фильма «Годзилла: Минус один» Такаси Ямадзаки в недавнем интервью рассказал, что после успеха ленты он получил множество предложений он различных кинокомпаний по поводу сотрудничества, но почти всем отказал из-за занятости над новыми фильмами вселенной «Годзиллы».

Впрочем, пройти мимо одного гиганта киноиндустрии Ямадзаки очевидно не мог. Речь про Marvel Studios — Такаси рассказал, что лично встречался с главой киновселенной Marvel Кевином Файги для обсуждения потенциального сотрудничества.

Что конкретно Файги и Ямадзаки обсуждали, не раскрывается. Договорились ли они вообще о чём-то? Пока тоже можно только гадать.

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