«Слишком жестокие, но захватывающие»: актёр Мэттью Лиллард — о последних частях «Крика»

В недавнем интервью актёр Мэттью Лиллард, сыгравший Призрачное лицо в первых двух частях «Крика», сравнил старые части франшизы и новые.

По мнению Лилларда, в новых фильмах показано слишком много жестокости, которая не сопутствует Призрачному лицу. Однако сами картины актёр назвал «захватывающими».

Я не думаю, что Призрачному лицу когда-либо понадобится дробовик. Думаю, что в подобных лентах пытаются повторить то, что мы сделали в первой части.

Напомним, ранее от съёмок в картине отказались две исполнительницы главных ролей — Мелисса Баррера и Дженна Ортега. Первую уволили из-за её высказываний на тему израильско-палестинского конфликта, а вторая не смогла договориться по поводу повышения гонорара.

Режиссёром «Крика 7» выступит Кевин Уильямсон, сценарист первого «Крика». Премьера фильма «Крик 7» состоится 27 февраля 2026 года.