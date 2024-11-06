«Вгоняю в депрессию»: звезда «Слова пацана» рассказал о своей самой тяжёлой роли в кино

Во время свежего интервью NEWS.ru звезда сериала «Слово пацана» Леон Кемстач рассказал о трудных для него съёмках в драматическом фильме «Сын мой». По словам актёра, фильм очень тяжёло даётся в работе, поскольку эмоционально пропускаешь его через себя.

Кемстач подчеркнул, что ему было «тяжеловато играть в нём». Более того, даже во время выходных дней Леон остаётся в состоянии своего персонажа, чтобы не потерять «нить игры».

Это большая драма, очень тяжёлый фильм. Для меня было тяжеловато играть в нём, потому что ты вкладываешь в это очень много эмоций. Кстати, вот такой интересный факт — я всегда вхожу в роль даже вне съёмки. Даже если это выходной, я всё ещё остаюсь в этом состоянии, чтобы не потерять нить игры. Тяжело ещё людям, которые вокруг меня. Потому что я постоянно в драме, я вгоняю себя в искусственную депрессию, чтобы показать эти эмоции, чтобы они были настоящие.

Артист отметил, что очень любит «эмоционировать». Кемстач добавил, что каждую эмоцию, которую он проживает, ему приходится запоминать.