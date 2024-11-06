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В WhatsApp появилась функция быстрой организации чатов

В WhatsApp появилась функция быстрой организации чатов
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В официальном блоге WhatsApp появилась информация о новой функции, которая призвана упростить использование пользовательских чатов. Новая опция позволяет создавать списки для различных категорий чатов, которые будут отображаться в верхней части экрана.

Новая функция предназначена для тех, кто испытывает трудности в поиске необходимого диалога. Теперь пользователи смогут создавать списки с названиями, например, «Работа», «Семья» и не только, которые будут располагаться рядом с фильтрами «Все», «Группы» и «Непрочитанное».

Фото: WhatsApp

Для создания списка необходимо нажать на значок «Плюс» в строке фильтров, затем ввести название и выбрать, какие чаты добавить в новый список. Это позволит добавлять как индивидуальные, так и групповые чаты. При наличии нескольких списков пользователи смогут прокручивать строку горизонтально.

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