Эксперты рассказали, когда выгоднее всего покупать iPhone

Аналитический сервис «Яндекс Маркета» сообщил изданию «Газета.Ru», когда выгоднее всего покупать iPhone. Самыми благоприятными для этого месяцами оказались ноябрь и декабрь.

Наиболее приятные цены формируются тогда, когда проходят сезонные распродажи по типу «11.11» и «Чёрная пятница». В это время цены снижаются как на новые модели, так и на предыдущие. Самые большие скидки получают смартфоны прошлых и позапрошлых поколений: iPhone 14 и iPhone 15.

Март и апрель также представляют собой благоприятное время для приобретения iPhone по выгодным ценам. В этот период особенно заметно снижение стоимости на предыдущие модели.