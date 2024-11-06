Звезда «Форреста Гампа» Том Хэнкс объяснил, почему люди устали от фильмов про супергероев

В недавнем интервью актёр Том Хэнкс, известный по фильмам «Форрест Гамп», «Филадельфия» и другим, обсудил тему усталости людей от супергероев в киноиндустрии.

По словам Хэнкса, усталость аудитории от супергероев действительно существует. Она наступает из-за того, что персонажи хорошо знакомы аудитории, поэтому герои больше не вызывают у фанатов тех чувств, которые вызывали раньше. В результате зрители теперь требуют от жанра большего и хотят более интересных историй в сочетании с яркими боевыми сценами.

Самое замечательное, что произошло — это… вспомните, как в 1970-х и 1980-х годах они пытались снять телевизионные версии «Капитана Америки», «Человека-паука» и даже «Бэтмена». «Бэтмена» Адама Уэста. Я думаю, что сейчас мы наслаждаемся роскошью богатства, потому что на экране можно сделать всё что угодно. Мы возвращаемся к концепции: «Хорошо, это правда, но в чём суть истории?»

По словам Хэнкса, нынешним режиссёрам, которые снимают ленты про супергероев, следует находить более креативный подход к картинам и удивлять зрителей чем-то новым.