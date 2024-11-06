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Появились первые фото со съёмок фильма «Мажор в Дубае» с Павлом Прилучным

Появились первые фото со съёмок фильма «Мажор в Дубае» с Павлом Прилучным
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«Кинопоиск» поделился первыми фотографиями со съёмок фильма «Мажор в Дубае». Лента выступит продолжением сюжетной линии Игоря из прошлых частей «Мажора».

Фото со съёмок

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Игорь после событий прошлого фильма живёт спокойной и счастливой жизнью в Сочи, однако один из его друзей отправляется в Дубай на заработки, которые быстро оборачиваются большими проблемами. В итоге Соколовский спешит на помощь, оказываясь посреди международной аферы.

В продолжении снимаются Павел Прилучный, Павел Чинарёв, Елизавета Шакира, Вита Корниенко, Александр Обласов, Линда Лапиньш и другие. Режиссёром ленты выступает Егор Чичканов — постановщик сериала «И снова здравствуйте!».

Фильм выйдет в кинотеатрах 30 октября 2025 года.

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