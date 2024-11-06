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PARIVISION перевела тренера по CS2 в инактив — его может заменить бывший тренер VP

PARIVISION перевела тренера по CS2 в инактив — его может заменить бывший тренер VP
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Российская киберспортивная организация PARIVISION объявила о переводе тренера состава по Counter-Strike 2 Ивана F_1N Кочугова в запас клуба.

Как сообщается в анонсе, решение об уходе Кочугова с поста наставника команды было принято по обоюдному согласию сторон.

Иван присоединился к PARIVISION 20 июня 2024 года. За несколько месяцев ростер под руководством россиянина выступил на множестве онлайн-соревнований, а также отобрался на Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR B, который начнётся 21 ноября.

На текущий момент представители PARIVISION не анонсировали замену для Фина, но, по словам инсайдера Алексея OverDrive Бирюкова, новым тренером коллектива может стать бывший наставник Virtus.pro Дастан Dastan Акбаев.

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