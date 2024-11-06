Сериал «Ферма Кларксона» продлили на пятый сезон ещё до выхода четвёртого

Британский ведущий Джереми Кларксон поделился радостной новостью — Amazon продлил его собственное шоу «Ферма Кларксона» на пятый сезон. Об этом артист рассказал в соцсетях, информацию уже подтвердили в онлайн-кинотеатре.

Анонс пятого сезона сериала состоялся ещё до выхода четвёртого — его премьера состоится в начале 2025 года. Сейчас Кларксон и продюсеры шоу уже начали предварительную работу над продолжением, которое выйдет не раньше второй половины следующего года.

«Ферма Кларксона» рассказывает о ферме Джереми Кларксона, расположенной в Котсуолд-Хилс. Он купил около тысячи акров земли в 2008 году, и 11 лет её поля обрабатывал местный житель Говард. После ухода того на пенсию Кларксон решил сам заняться своим хозяйством и превратить это в документальное шоу, которое собирает миллионы просмотров в онлайн-кинотеатре Prime Video.