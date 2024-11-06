В Steam добавили удобную функцию записи видео из игр

Компания Valve выпустила крупное обновление для сервиса Steam, посвящённое функции записи видео из игр Game Recording. Опцию добавили в формате бета-тестирования ещё в июне, сейчас же она доступна всем пользователям онлайн-магазина.

Функция записи игр позволяет записывать безостановочный игровой процесс, чтобы мгновенно пересматривать материалы, вырезать лучшие моменты и делиться ими с друзьями. Опция работает во всех играх, поддерживающих оверлей Steam, и не влияет на производительность благодаря оптимизации для видеокарт NVIDIA и AMD.

Game Recording также позволяет вырезать ненужное и в несколько кликов поделиться видео в формате MP4. В Valve отмечают, что функция также работает и на Steam Deck, поэтому пользователи портативного ПК уже сегодня могут начать делиться своими моментами в играх.