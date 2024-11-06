Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 10. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Steam добавили удобную функцию записи видео из игр

В Steam добавили удобную функцию записи видео из игр
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Valve выпустила крупное обновление для сервиса Steam, посвящённое функции записи видео из игр Game Recording. Опцию добавили в формате бета-тестирования ещё в июне, сейчас же она доступна всем пользователям онлайн-магазина.

Функция записи игр позволяет записывать безостановочный игровой процесс, чтобы мгновенно пересматривать материалы, вырезать лучшие моменты и делиться ими с друзьями. Опция работает во всех играх, поддерживающих оверлей Steam, и не влияет на производительность благодаря оптимизации для видеокарт NVIDIA и AMD.

Game Recording также позволяет вырезать ненужное и в несколько кликов поделиться видео в формате MP4. В Valve отмечают, что функция также работает и на Steam Deck, поэтому пользователи портативного ПК уже сегодня могут начать делиться своими моментами в играх.

Материалы по теме
Dragon Age: The Veilguard стартовала со второй строчки чарта продаж в Steam
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android