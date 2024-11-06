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В X (ранее «Твиттер») зафиксирован рекордный уровень активности на фоне выборов в США

В X (ранее «Твиттер») зафиксирован рекордный уровень активности на фоне выборов в США
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Илон Маск сообщил, что в соцсети X (ранее «Твиттер») зафиксировали рекордный уровень активности за всю историю площадки. Это связано с выборами в США, которые проходили в последние дни, а их результат стал известен сегодня утром.

Рекордная активность зафиксирована из-за обильного обсуждения текущей политической ситуации в США, связанной с выборами президента. Аудитория активно комментирует публикации, связанные с Дональдом Трампом и другими личностями.

В соцсетях предположили, что обсуждение выборов в США продолжится даже после их окончания, что ещё больше будет поддерживать активность в соцсетях.

Фото: Соцсети Илона Маска

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