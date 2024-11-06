Игры с Nintendo Switch будут работать на новой консоли Nintendo

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава поделился новыми деталями Switch 2 — будущей консоли компании. По словам топ-менеджера, будущее устройство поддерживает игры с оригинальной Switch, а также сетевой сервис Switch Online.

Ранее некоторые инсайдеры допускали вероятность, что проекты со Switch не будут работать на новой консоли, однако теперь все опасения геймеров развеяны.

В игры с Nintendo Switch также можно будет играть на преемнике Nintendo Switch. Кроме того, сервис Nintendo Switch Online также будет доступен на преемнике Nintendo Switch. Дополнительная информация о преемнике Nintendo Switch, включая его совместимость с Nintendo Switch, будет объявлена ​​позже.

Полноценный анонс Nintendo Switch 2 состоится до 31 марта 2025 года. На презентации компания представит первую за восемь лет консоль, которая вновь будет портативным устройством.