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Хоррор «Субстанция» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в октябре

Хоррор «Субстанция» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в октябре
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Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в октябре 2024 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Абсолютным лидером месяца стал хоррор Корали Фаржеа «Субстанция». На второй строчке оказался фильм ужасов «Чужой: Ромул», а замкнул тройку супергеройский блокбастер «Дэдпул и Росомаха».

В десятку также попали триллер «Одинокие волки» с Брэдом Питтом, «Битлджус 2» с Дженной Ортегой и комедия «Достучаться до небес 2». В топ-10 в этот раз вновь не вошла ни одна российская картина.

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в октябре 2024 года

  1. «Субстанция».
  2. «Чужой: Ромул».
  3. «Дэдпул и Росомаха».
  4. «Одинокие волки».
  5. «Озеро Каддо».
  6. «Битлджус 2».
  7. «Не говори никому».
  8. «Ускорение».
  9. «Как взломать экзамен».
  10. «Достучаться до небес 2».
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