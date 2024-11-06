Хоррор «Субстанция» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в октябре

Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в октябре 2024 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Абсолютным лидером месяца стал хоррор Корали Фаржеа «Субстанция». На второй строчке оказался фильм ужасов «Чужой: Ромул», а замкнул тройку супергеройский блокбастер «Дэдпул и Росомаха».

В десятку также попали триллер «Одинокие волки» с Брэдом Питтом, «Битлджус 2» с Дженной Ортегой и комедия «Достучаться до небес 2». В топ-10 в этот раз вновь не вошла ни одна российская картина.

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в октябре 2024 года