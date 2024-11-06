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Вышли первые обзоры консоли PS5 Pro

Вышли первые обзоры консоли PS5 Pro
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6 ноября журналисты опубликовали первые обзоры самой мощной консоли в мире — PS5 Pro. Собрали главное из вышедших материалов.

Что пишут журналисты о PS5 Pro

  • Температура консоли под нагрузкой осталась прежней — в районе 35-40℃;
  • В играх консоль выдаёт графику уровня «Качества» при 60 FPS. Причём отмечается, что визуальная составляющая стала даже лучше, чем на обычной PS5;
  • Новые режимы «Качества» при 30 FPS ещё сильнее улучшают графику, однако увидеть разницу невооружённым глазом сложно. Обзорщики сошлись во мнении, что идеальным выбором станут режимы с 60 FPS;
  • Журналистов приятно удивила реализация трассировки лучей в F1 24;
  • Ряд игр работают и выглядят на PS5 Pro значительно лучше, чем на стандартной PS5.

Подводя итоги, авторы материалов заявили, что фундаментальных изменений PS5 Pro не привносит. Новая консоль делает игры чуть более красивыми и плавными. Если геймер доволен, как проекты работают на PS5, то спешить с обновлением ему точно не нужно.

Устройство поступит в продажу уже 7 ноября по рекомендуемой цене в $ 699, в России его можно будет купить неофициальными способами примерно по цене от 100 тысяч рублей.

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