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Фильм «Граф Монте-Кристо» выйдет в онлайне на Okko 12 ноября

Фильм «Граф Монте-Кристо» выйдет в онлайне на Okko 12 ноября
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Представители стримингового сервиса Okko объявили, что фильм «Граф Монте-Кристо» эксклюзивно появится в каталоге онлайн-кинотеатра уже 12 ноября. Картина стала самой успешной зарубежной лентой 2024 года среди официальных релизов в России.

К примеру, за полтора месяца проката сборы экранизации культового романа Александра Дюма превысили в стране 500 млн рублей. Лента получила множество восторженных отзывов как от критиков, так и от рядовых зрителей.

«Граф Монте-Кристо» рассказывает историю моряка Эдмона Дантеса — его арестовывают за преступление, которое он не совершал. Спустя 14 лет ему наконец удаётся сбежать из тюрьмы, он нарекает себя графом Монте-Кристо и решает отомстить злоумышленникам, которые его предали.

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