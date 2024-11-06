PARIVISION потерпела второе поражение во второй стадии DreamLeague S24 по «Доте»

Российская PARIVISION завершила предпоследний матч в рамках второй групповой стадии на топ-турнире DreamLeague Season 24 по Dota 2.

Европейская Tundra Esports с Егором Nightfall Григоренко в составе цепляется за последние шансы выйти в плей-офф. Так, в матче с командой PARIVISION, которая занимает первую строчку в группе, «тундра» разгромила своего оппонента со счётом 2:0.

Результаты PARIVISION во второй группе DL S24 по «Доте»:

PARIVISION (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток) — 2:1;

— Team Falcons (Ближний Восток) — 2:1; PARIVISION (Россия) — Team Waska (Перу) — 2:0;

— Team Waska (Перу) — 2:0; PARIVISION (Россия) — Team Liquid (Швеция) — 2:1;

— Team Liquid (Швеция) — 2:1; PARIVISION (Россия) — BetBoom Team (Россия) — 0:2;

— — 0:2; PARIVISION (Россия) — Team Spirit (Россия) — 2:0;

— — 2:0; PARIVISION (Россия) — Tundra Esports (Европа) — 0:2.

Последним соперником PARIVISION в групповом этапе станет китайская Xtreme Gaming. А Tundra Esports, в свою очередь, будет бороться за выживание с Team Waska из Перу.

Топ-турнир DreamLeague Season 24 по «Доте» проходит в онлайн-формате с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.