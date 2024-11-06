В кинотеатрах России приостановят показы фильмов Голливуда

Согласно инициативе российских кинопроизводителей, в период с 7 по 14 ноября кинотеатры страны приостановят показы фильмов Голливуда. Многие представители поддержали данную акцию, поэтому из афиш исчезли ленты, которые прокатывали в России с помощью предсеансового обслуживания.

К примеру, со следующей недели отечественные зрители не смогут попасть на сеансы картин «Джокер: Безумие на двоих» и «Веном: Последний танец». Ожидается, что голливудские фильмы вернутся в российский прокат с 15 ноября.

Ранее в этом году кинотеатры России уже практиковали временный отказ от проката зарубежных блокбастеров. Тогда фильмы не показывали в период майских праздников.