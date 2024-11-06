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Сборы фильма ужасов «Ужасающий 3» превысили 300 млн рублей

Сборы фильма ужасов «Ужасающий 3» превысили 300 млн рублей
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6 ноября сборы хоррора «Ужасающий 3» в России превысили 300 млн рублей. Для достижения такого результата картине понадобился почти месяц — лента вышла в кинотеатрах страны 10 октября.

Фото: «Фонд Кино»

На данный момент общие сборы «Ужасающего 3» составили почти $ 65 млн, картина уже многократно отбила свой бюджет. Большая часть приходится на США ($ 50 млн).

События «Ужасающего 3» разворачиваются в канун Рождества в округе Майлз. Клоун Арт вновь становится главной опасностью для местных жителей, пока люди засыпают в канун праздника. Главные роли в ленте сыграли Дэвид Говард Торнтон, Саманта Скаффиди и Лорен ЛаВера.

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