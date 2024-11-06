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«Жизнь по вызову» остаётся самым популярным сериалом России уже два месяца подряд

«Жизнь по вызову» остаётся самым популярным сериалом России уже два месяца подряд
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Согласно «Индексу Кинопоиска Pro», сериал «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным остаётся самым популярным сериалом России уже два месяца подряд. Дольше на первом месте держался только сверхпопулярный проект «Слово пацана».

Драма получила 261 балл интереса и смогла возглавить «Индекс» 10-ю неделю подряд. Сериал не покидает первое место с момента старта третьего сезона, который состоялся 1 сентября.

Шоу рассказывает об Александре Шмидте под псевдонимом Мэджик, который вернул себе эскорт-бизнес и превратил его в настоящую империю. Для этого ему пришлось обмануть олигарха Градова, поставив на кон жизнь своей дочери и проиграв. Теперь героем движет только жажда мести.

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