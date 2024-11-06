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В рамках международной Интеллиады в Москве пройдут турниры по Dota 2 и Hearthstone

В рамках международной Интеллиады в Москве пройдут турниры по Dota 2 и Hearthstone
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Киберспорт станет частью программы Первой Московской международной Интеллиады, которая пройдёт на ВДНХ с 16 по 17 ноября — турниры проведёт ФКС Москвы.

Помимо соревнований по шахматам, го, шашкам, нардам и бриджу, на Интеллиаде пройдёт финальная часть турнира по Dota 2, а также ивент по Hearthstone: Battlegrounds и двоеборье (Dota 2 + шахматы 1х1). Турнир по Dota 2 состоится в формате single-elimination, призовой составит 50 тысяч рублей.

Главные матчи состоятся в павильоне №57 ВДНХ в Москве, вход для зрителей будет свободным. На двоеборье и турнир по Hearthstone можно будет зарегистрироваться на площадке.

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