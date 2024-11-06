Вышел тизер пятого сезона «Очень странных дел» с названиями всех серий

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер пятого сезона сериала «Очень странные дела». Также авторы раскрыли названия серий, которые в него войдут — всего их будет восемь.
Видео доступно на YouTube-канале Stranger Things. Права на видео принадлежат Netflix.
Названия всех эпизодов пятого сезона «Очень странных дел»
- The Crawl
- The Vanishing of...
- The Turnbow Trap
- Sorcerer
- Shock Jock
- Escape from Camazotz
- The Bridge
- The Rightside Up
Ранее создатели шоу братья Даффер рассказали, что зрители вновь увидят полюбившихся всем персонажей в командной работе, как это было в сезонах ранее. Пятый сезон станет для всего сериала финальным. Сюжет развернётся через год после событий четвёртого сезона и завершит историю Векны.
Премьера пятого сезона «Очень странных дел» состоится в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается.