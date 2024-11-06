Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 10. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер пятого сезона «Очень странных дел» с названиями всех серий

Вышел тизер пятого сезона «Очень странных дел» с названиями всех серий
Аудио-версия:
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер пятого сезона сериала «Очень странные дела». Также авторы раскрыли названия серий, которые в него войдут — всего их будет восемь.

Видео доступно на YouTube-канале Stranger Things. Права на видео принадлежат Netflix.

Названия всех эпизодов пятого сезона «Очень странных дел»

  1. The Crawl
  2. The Vanishing of...
  3. The Turnbow Trap
  4. Sorcerer
  5. Shock Jock
  6. Escape from Camazotz
  7. The Bridge
  8. The Rightside Up

Ранее создатели шоу братья Даффер рассказали, что зрители вновь увидят полюбившихся всем персонажей в командной работе, как это было в сезонах ранее. Пятый сезон станет для всего сериала финальным. Сюжет развернётся через год после событий четвёртого сезона и завершит историю Векны.

Премьера пятого сезона «Очень странных дел» состоится в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается.

Материалы по теме
Драма с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью, которую нельзя пропускать: обзор «Времени жить»
Драма с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью, которую нельзя пропускать: обзор «Времени жить»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android