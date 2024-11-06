Вышел тизер пятого сезона «Очень странных дел» с названиями всех серий

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер пятого сезона сериала «Очень странные дела». Также авторы раскрыли названия серий, которые в него войдут — всего их будет восемь.

Видео доступно на YouTube-канале Stranger Things. Права на видео принадлежат Netflix.

Названия всех эпизодов пятого сезона «Очень странных дел»

The Crawl The Vanishing of... The Turnbow Trap Sorcerer Shock Jock Escape from Camazotz The Bridge The Rightside Up

Ранее создатели шоу братья Даффер рассказали, что зрители вновь увидят полюбившихся всем персонажей в командной работе, как это было в сезонах ранее. Пятый сезон станет для всего сериала финальным. Сюжет развернётся через год после событий четвёртого сезона и завершит историю Векны.

Премьера пятого сезона «Очень странных дел» состоится в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается.