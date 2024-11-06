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Детективный сериал «Кордон» с Петром Рыковым выйдет 25 ноября

Детективный сериал «Кордон» с Петром Рыковым выйдет 25 ноября
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Телеканал ТВ-3 опубликовал трейлер детективного сериала «Кордон» с Петром Рыковым («Привычка расставаться») в главной роли. Из ролика стало известно, что шоу стартует 25 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале «Телеканал ТВ-3». Права на видео принадлежат телеканалу «ТВ-3».

Согласно синопсису, главный герой возвращается в родную деревню, отсидев в тюрьме по ложному обвинению. От прошлой жизни ничего не осталось — жена ушла к лучшему другу, вернуться в органы правопорядка невозможно. Но рядом граница, большие деньги, оружие и преступники, которые мечтают скрыться от преследования за кордоном.

Также в сериале сыграли Владимир Капустин, Алексей Анищенко, Анастасия Сорокина, Анастасия Рысева и другие.

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