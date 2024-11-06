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Бюджет «Аркейна» превысил $ 250 млн — это самый дорогой мультсериал в истории

Бюджет «Аркейна» превысил $ 250 млн — это самый дорогой мультсериал в истории
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Как сообщают журналисты издания Variet, Netflix потратила на производство двух сезонов мультсериала «Аркейн» $ 250 млн. Это делает проект самым дорогим анимационным сериалом в истории. Напомним, в каждый сезон «Аркейн» входит по девять эпизодов.

«Аркейн» рассказывает о двух сёстрах — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперницами на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном.

У второго сезона вновь будет необычная структура релиза на Netflix. Продолжение разделят на три части: они будут выходить еженедельно по три эпизода, финал состоится уже 23 ноября.

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