Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 10. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Бездушно и плоско»: критики громят комедию «Красный» с Дуэйном Джонсоном

«Бездушно и плоско»: критики громят комедию «Красный» с Дуэйном Джонсоном
Аудио-версия:
Комментарии

Первые критики уже успели посмотреть и составить мнение о новогодней комедии «Красный» с Дуэйном Джонсоном. Лента рассказывает историю мистического похищения Санта-Клауса. Главные герои отправляются на поиски знаменитого рождественского персонажа вместе с говорящим белым медведем, а на их пути встретятся злые снеговики и другие мифические создания.

Рецензенты громят картину. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» ленты составил всего 40% на основе 20 отзывов. Критики ругают фильм за плоский юмор, бездушную атмосферу и затянутый хронометраж.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут первые рецензенты о новогодней комедии «Красный»:

По большей части «Красный» стоит похвалить за переосмысление типичных рождественских символов. Но даже вся эта изобретательность не делает сценарий — и его персонажей — смешными или запоминающимися.
Возможно, это один из самых ошибочных праздничных фильмов, когда-либо снятых. Вместо того чтобы погрузить вас в дух Рождества, он заставляет вас чувствовать себя так, будто вам насильно скормили огромный кусок угля.
Это концептуальная, перенасыщенная компьютерной графикой скучная картина, в которой нет ни души, ни заразительного юмора, хотя, честности ради, под конец лента раскрывается больше.
Всё в целом вышло чуть лучше среднего. Для такого фильма, как «Красный», это лучшее, на что можно было бы рассчитывать.

Мировая премьера ленты «Красный» состоится 15 ноября.

Материалы по теме
Чёрная комедия со звездой «Фоллаута» покорила мир. Обзор сериала «Дорогуша»
Чёрная комедия со звездой «Фоллаута» покорила мир. Обзор сериала «Дорогуша»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android