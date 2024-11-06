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Результат матча BetBoom Team — Team Spirit на DreamLeague Season 24 по Dota 2 (Дримлига по «Доте»)

BB Team разгромила Team Spirit в дерби на DreamLeague S24 по «Доте»
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В рамках предпоследнего дня второй групповой стадии топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2 состоялось дерби российских команд.

В одном из последних матчей группы столкнулись Team Spirit и BetBoom Team, разделяющие первую строчку в турнирной таблице с российской PARIVISION. Несмотря на номинальное равенство коллективов, BB Team уверенно обыграла оппонентов со счётом 2:0, благодаря чему состав Ивана Pure Москаленко вырвался на первое место.

Dota 2. DreamLeague — Season 24 . Общая группа
06 ноября 2024, среда. 19:55 МСК
BetBoom Team
Окончен
2 : 0
Team Spirit

Результаты BetBoom Team во второй группе DL S24 по «Доте»:

  • BetBoom Team (Россия) — Tundra Esports (Европа) — 0:2;
  • BetBoom Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай) — 2:1;
  • BetBoom Team (Россия) — Team Waska (Перу) — 2:0;
  • BetBoom Team (Россия)PARIVISION (Россия) — 2:0;
  • BetBoom Team (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток) — 2:0;
  • BetBoom Team (Россия)Team Spirit (Россия) — 2:0.

Результаты Team Spirit во второй группе DL S24 по «Доте»:

  • Team Spirit (Россия) — Team Liquid (Швеция) — 2:1;
  • Team Spirit (Россия) — Tundra Esports (Европа) — 2:1;
  • Team Spirit (Россия) — Xtreme Gaming (Китай) — 2:1;
  • Team Spirit (Россия) — Team Waska (Перу) — 2:1;
  • Team Spirit (Россия)PARIVISION (Россия) — 0:2;
  • Team Spirit (Россия)BetBoom Team (Россия) — 0:2.

Последним противником BB в группе станет Team Liquid, а Team Spirit встретится с Team Falcons.

Чемпионат DreamLeague S24 по Dota 2 проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.

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