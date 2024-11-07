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Групповой этап. День 11. Стрим A
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Начало прямой трансляции
13:00 Мск
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Расписание игр DreamLeague Season 24 по «Доте» на 7 ноября

Расписание последнего дня групп DreamLeague Season 24 по Dota 2
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Сегодня, 7 ноября, завершится вторая групповая стадия топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2.

В рамках последнего дня групп должны определиться все участники плей-офф чемпионата. Российская BetBoom Team гарантировала себе выход в финальный этап, а Tundra Esports, Team Waska и Xtreme Gaming лишились всех шансов пройти дальше.

За оставшиеся три слота в плей-офф продолжат борьбу такие команды, как PARIVISION, Team Falcons, Team Spirit и Team Liquid.

Расписание матчей DreamLeague S24 по Dota 2 на 7 ноября, четверг:

  • 13:00. PARIVISION (Россия) — Xtreme Gaming (Китай);
  • 16:30. BetBoom Team (Россия) — Team Liquid (Швеция);
  • 20:00. Team Spirit (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток);
  • 23:30. Team Waska (Перу) — Tundra Esports.

Чемпионат DreamLeague Season 24 по «Доте» проходит в онлайн-формате с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 коллективов разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.

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