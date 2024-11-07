«Я ненавижу их»: актёр Том Уэллинг добивается от Warner Bros. продолжения «Тайн Смолвиля»

Журналист издания ScreenRant Энди Бейбахт пообщался с актёром Томом Уэллингом, известным по сериалу «Тайны Смолвиля». Актёр заинтересован в возрождении проекта.

По его словам, он вместе с командой проекта всё ещё пытается добиться от Warner Bros. одобрения анимационного продолжения сериала, однако компания «просто не отвечает».

Warner Bros. — и я не ненавижу их — они просто не ответили нам. Это не приоритет для них. Это как игнорировать телефонные звонки.

Вероятно, в компании в самом деле не заинтересованы в продолжении культового шоу, иначе бы Warner Bros. уже давно отреагировали. «Тайны Смолвиля» рассказывали о юности и становлении Кларка Кента, Супермена.