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«Я ненавижу их»: актёр Том Уэллинг добивается от Warner Bros. продолжения «Тайн Смолвиля»

«Я ненавижу их»: актёр Том Уэллинг добивается от Warner Bros. продолжения «Тайн Смолвиля»
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Журналист издания ScreenRant Энди Бейбахт пообщался с актёром Томом Уэллингом, известным по сериалу «Тайны Смолвиля». Актёр заинтересован в возрождении проекта.

По его словам, он вместе с командой проекта всё ещё пытается добиться от Warner Bros. одобрения анимационного продолжения сериала, однако компания «просто не отвечает».

Warner Bros. — и я не ненавижу их — они просто не ответили нам. Это не приоритет для них. Это как игнорировать телефонные звонки.

Вероятно, в компании в самом деле не заинтересованы в продолжении культового шоу, иначе бы Warner Bros. уже давно отреагировали. «Тайны Смолвиля» рассказывали о юности и становлении Кларка Кента, Супермена.

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