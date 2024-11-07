Дейзи Эдгар-Джонс может сыграть в фильме про Принца Чарминга из «Золушки»

По данным СМИ, актриса Дейзи Эдгар-Джонс ведёт переговоры о съёмках в фильме про Принца Чарминга из «Золушки». Какая именно роль достанется актрисе, не сообщается.

Главную роль, напомним, исполнит Крис Хемсворт.

Хотя детали сюжета ленты неизвестны, обычно Принц Чарминг становится любовным интересом многих принцесс Disney. Хотя многие связывают героя с классическими мультфильмами про Белоснежку или Спящую красавицу, Чарминг больше всего связан с Золушкой. Вероятно, создатели ленты будут следовать первоисточнику, но это пока не подтверждено.

Режиссёром картины якобы выступит Пол Кинг, снявший две первые части «Приключений Паддингтона» и «Вонку». Сценарий напишут Саймон Фарнаби и Джон Крокер вместе с Кингом.