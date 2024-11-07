Хронометраж фильма «Крэйвен-охотник» составит 1 час 59 минут — инсайдер

Известный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что длительность фильма «Крэйвен-охотник» составит 1 час 59 минут. Информации по этому поводу от других источников, включая различные СМИ, пока не было.

Если лента про Крэйвена действительно будет длиться почти два часа, она станет самой длинной картиной Sony Pictures по комиксам Marvel: остальные ленты, в том числе «Морбиус», все части «Венома» и другие фильмы, шли меньше.

«Крэйвен-охотник» — новая картина по вселенной «Человека-паука» от Sony Pictures. Фильм расскажет историю становления одного из главных противников Питера Паркера — русского эмигранта Сергея Кравинова. В ленте также появится и российский актёр Юрий Колокольников.

Премьера ленты состоится 13 декабря этого года.