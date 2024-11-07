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Пола Мескала раздражает, что в основном люди считают кино «простым контентом»

Пола Мескала раздражает, что в основном люди считают кино «простым контентом»
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В недавнем интервью газете The Times Пол Мескал поговорил про кино и восприятие его людьми. Актёра раздражает, что люди по большей части относятся к фильмам как к «простому контенту».

По мнению Мескала, на первом месте стоит искусство создания фильмов: сюда входят режиссура, освещение и подобное, что насыщает сами картины.

Это грёбаная работа. Есть две параллельные отрасли. Одна из них работает без должной тщательности, без художественной целостности. Сходите с ума, создавайте фильмы, используя подписчиков в соцсетях как фактор, что угодно… Но есть и другое — то, что было всегда, — искусство создания фильмов, режиссуры, освещения и производственного дизайна. Это помогает художникам оставаться живыми.

Увидеть Пола Мескала можно будет в «Гладиаторе 2». Премьера ленты, в которой актёр исполнил роль Луция, состоится 22 ноября.

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