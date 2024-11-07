GTA 6 всё ещё планируют выпустить осенью 2025 года — игру пока не переносят

Компания Take-Two, владеющая Rockstar Games, опубликовала свежий отчёт за второй финансовый квартал 2025 года. В нём компания поделилась текущим положением дел и раскрыла, пожалуй, самое главное. Релиз GTA 6 по-прежнему запланирован на осень 2025 года.

В последнее время ходили слухи, что игру перенесут на 2026 год из-за проблем, с которыми столкнулись в Rockstar, однако, похоже, слухи оказались фейковыми.

Помимо GTA 6, также затронули Borderlands 4 и Mafia: The Old Country. Обе игры должны выйти в период с апреля 2025-го по март 2026 года.

Игра выйдет на PS5 и Xbox Series, а потом доберётся до ПК.