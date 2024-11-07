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Новый штраф: c Google в России могут потребовать 6 млн рублей

Новый штраф: c Google в России могут потребовать 6 млн рублей
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По данным «РИА Новости», американской компании Google грозит новый штраф в России за отказ выполнить предписание Роскомнадзора. Если корпорация не выполнит условие, ей грозит штраф в размере 6 млн рублей.

Зарегистрирован протокол по в отношении Google LLC, составленный по статье 19.7.10-4 КоАП РФ (Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти).

Статья 19.7.10-4 была добавлена в КоАП РФ летом прошлого года. Первый штраф по ней был назначен видеостриминговому сервису Twitch.

В Google пока что никак не отреагировали на очередной штраф, связанный с отказом выполнять требования Роскомнадзора.

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