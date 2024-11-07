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Милла Йовович сыграет в триллере «Защитница» в духе «Заложницы»

Милла Йовович сыграет в триллере «Защитница» в духе «Заложницы»
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Издание The Hollywood Reporter сообщило, что Милла Йовович, известная по кинофраншизы «Обитель зла», сыграет главную роль в триллере «Защитница». По духу это будет фильм в стиле «Заложницы» с Лиамом Ниссоном.

Сюжет картины расскажет про Никки, бывшую героиню войны, которая верила, что оставила своё прошлое позади, чтобы спокойно растить свою дочь Хлою. Когда она просыпается на заброшенной фабрике и узнает, что Хлою похитили, Никки приходится ориентироваться в преступном мире города, преследуемой как полицейскими, так и военными, чтобы вернуть свою дочь.

Режиссёром ленты выступит Адриан Грюнберг, снявший боевик «Рэмбо: Последняя кровь». У ленты пока что нет даже примерной даты выхода.

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