«Я категорически против»: актриса Мария Шукшина — об использовании цифровых копий артистов

Заслуженная артистка России Мария Шукшина в недавнем интервью высказалась о создании в кино цифровых двойников актёров. Актриса выступила против подобных инициатив.

По мнению Шукшиной, подобные эксперименты недопустимы. Особенно это касается тех моментов, когда планируют оцифровывать ушедших из жизни артистов.

Я категорически против этого, необходимо законодательно запретить вообще использовать образы наших любимых актёров в качестве цифровой копии. Неважно где: в фильмах, сериалах, рекламе.

Свою реакцию Мария оставила после новостей о том, что планируют выпустить продолжение фильма «Семнадцать мгновений весны» с оцифрованным Вячеславом Тихоновым в роли Штирлица.