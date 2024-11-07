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«Я категорически против»: актриса Мария Шукшина — об использовании цифровых копий артистов

«Я категорически против»: актриса Мария Шукшина — об использовании цифровых копий артистов
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Заслуженная артистка России Мария Шукшина в недавнем интервью высказалась о создании в кино цифровых двойников актёров. Актриса выступила против подобных инициатив.

По мнению Шукшиной, подобные эксперименты недопустимы. Особенно это касается тех моментов, когда планируют оцифровывать ушедших из жизни артистов.

Я категорически против этого, необходимо законодательно запретить вообще использовать образы наших любимых актёров в качестве цифровой копии. Неважно где: в фильмах, сериалах, рекламе.

Свою реакцию Мария оставила после новостей о том, что планируют выпустить продолжение фильма «Семнадцать мгновений весны» с оцифрованным Вячеславом Тихоновым в роли Штирлица.

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